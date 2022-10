Oroscopo Branko Giovedì 13 Ottobre 2022 | Cancro energico

Leggi su zon

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’diper oggi,13Ariete Finalmente dopo tanti sacrifici riuscirete a ottenere bei risultati: quindi andate avanti così, il cielo vi sorride. Toro Siete un po’ impazienti, imprudenti, a volte troppo istintivi: dovete mantenere la calma. Gemelli Siete dinamici, non riesci mai a stare fermi e avete veramente tante idee e progetti da portare avanti.Le soddisfazioni stanno per arrivare, bisognava solo aspettare un po’. L’energia non vi manca per fare tutto. Leone Oggi avete bisogno di riposarvi quindi cercate di prendervi del tempo per ascoltare voi stessi. Vergine Siete sicuri di voi stessi, delle vostre potenzialità, ma dovete evitare le discussioni e le polemiche. Bilancia Oggi riuscirete a dire finalmente quello che ...