ilGiornale.it

...di mobili, colpi alle porte, luci in case inoccupate,nei lunghi corridoi o nella tromba dell'ascensore. Peggio ancora: molti inquilini del 100, come ormai chiamano il palazzone, hanno ...... sento idella guerra vedo i miei compagni morire il loro sangue copre i miei vestiti ascolto i gemiti provenire dall'aria, insieme condividiamo la stessa paura vedo learrivare mi ... Ombre, rumori e apparizioni: chiamati prete e imam per scacciare i fantasmi È “Curami” il tema della XVI edizione del Festival “Il Rumore del Lutto”, prima manifestazione culturale in Italia e in Europa di ricerca e riflessione sul tema del lutto, diretta da Maria Angela Gela ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...