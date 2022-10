Mourinho | ' Ne dobbiamo vincere due su due Ormai dipende soltanto da noi'

È unsorridente, quello che si presenta nel dopo gara di Siviglia. L'1 - 1 lo soddisfa, anche se ... Ora abbiamo due partite da vincere ma ora pensiamo solo a noi nonaspettare altri ......tempo sotto 1 - 0 ci ha dato pressione diversa da quella solita dei gironi ha spiegato- ... Questo deve essere un punto di partenza perché ci aspettano due partite evincerle ...Il tecnico della Roma commenta il pari in terra andalusa: "Siamo vivi". Su Abraham-Belotti: "Un disastro nel primo tempo, poi mi sono piaciuti".“Questo pareggio è vita, abbiamo giocato con la testa giusta. Per noi non era una partita da fase a gironi, ma da eliminazione diretta perché non potevamo perdere. Ora possiamo pensare a noi e dobbiam ...