“Me l’ha fatto addosso” GF Vip 7 | Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino | la scoperta nella casa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Al GF Vip 7edsi sono nuovamente scontrati. Ricorderete che ad inizio reality show i due avevano avuto fortissime discussioni perché lei aveva capito che ci fosse interesse da parte dell’ex Uomini e Donne. L’ex tronista aveva smentito categoricamente, dicendo di non averniente di tutto questo e di essere felicemente fidanzato con Soraia. La scorsa notte lei si è infuriata per alcune esclamazioni del compagno di avventura, accusato di aver esagerato davvero troppo. Dunque, nel corso della nottata trascorsadel GF Vip 7, c’è stato un botta e risposta traed. Il coinquilino invece è stato ripreso da un’autrice nelle ore ...

...del reality show di casa Mediaset hanno infatti notato che'ex ...i due possano nascere una serie di incomprensioni basate sul... Cosa succederà tra i due dopo quello che Elenoiregià......girare le scene in The Batman quindi sarei pronto a tornare"... alla fine,'essenza del personaggio si è tramutata in forma ...DC il Clown principe del crimine e'Enigmista abbiano più volte...