Francesco Guccini non mantiene la promessa e torna a cantare

(Di giovedì 13 ottobre 2022)to. Ha sentito nuovamente il richiamo della musica e così ha fatto un passo indietro rispetto all’addio dato ormai svariati anni fa. Ne sono trascorsi ben undici dal suo ultimo disco, intitolato L’ultima Thule. Una decisione ragionata, con tanto di ultimo live organizzato nella sua adorata Bologna, il 3 dicembre 2011. Dopo una lunga carriera sembrava aver perso interesse per questo mondo. Ha lavorato al suo nuovo album in gran segreto, al punto che non si hanno informazioni su quando sia stato registrato o altro.: nuovo disco Il titolo del nuovo lavoro diè Canzoni da Intorto. La data d’uscita è fissata per il 18 novembre 2022, con etichetta BMG. Sappiamo che non vi sarà un lancio in digitale, sfera che non ...

A distanza di dieci anni dall'ultimo album in studio, " L'ultima Thule ",torna a cantare e annuncia l'uscita del suo nuovo disco "Canzoni da intorto". Il progetto, in arrivo il prossimo 18 novembre per BMG, sarà disponibile esclusivamente in formato ..., Canzoni da intorto: il nuovo album del cantautore emiliano, a distanza di dieci anni dall'ultimo disco.torna a cantare. Uno slogan ripetuto in più salse da una ...Dopo dieci anni Francesco Guccini torna a cantare e annuncia l’uscita del suo nuovo disco “Canzoni da intorto”. A distanza di dieci anni dall’ultimo album in studio, “L’ultima Thule”, il cantautore ha ...A sorpresa, in preorder da oggi, il nuovo disco è un concept album, in vendita dal prossimo 18 novembre nella sola forma fisica ...