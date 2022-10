Forza Italia insiste | Meloni deve fare i conti con noi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Avvio burrascoso per il centrodestra con La Russa che diventa presidente del Senato con i voti dell'opposizione. Berlusconi vede di primo mattinoa Montecitorio, una fonte parlamentare di Fdi assicura che il presidente dialla sua interlocutrice avrebbe assicurato il voto a palazzo Madama. Dopo una lunga riunione tra i senatori azzurri l'ex presidente del Consiglio, pur ribadendo la necessità di tenere la porta aperta del dialogo con gli alleati, si fa portavoce della spinta degli esponenti forzisti che spingono per un 'segnale'. E così FI si sfila. Solo il Cavaliere e l'ex presidente del Senato Casellati entrano nell'emiciclo, gli altri non ritirano la scheda. L'ex ministro della Difesa supera i 104 con i sì di esponenti delle forze politiche non del centrodestra (c'è chi - lo fa lo stesso Berlusconi - ...

La strana elezione di ieri di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato senza i voti di, più che una partenza falsa del centrodestra, cosa che comunque non si può negare, è soprattutto un segnale, un monito per il futuro. Le opposizioni decidono di giocare con le carte scoperte, annunciando in anticipo le proprie candidature sulle quali fare confluire i voti.