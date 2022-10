Antonella Fiordelisi fa un massaggio ad Antonino | Edoardo sbotta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) IldiadSpinalbese Serata apparentemente tranquilla nella Casa del GF Vip in vista dei festeggiamenti per il compleanno di Giaele De Donà (tanti auguri da tutti noi). Ma c’è stato un gesto, o meglio un, dinei confronti diSpinalbese, che ha fattore e non L'articolo proviene da Novella 2000.

Ieri però il gieffino è andato in crisi perchéha fatto un massaggio ad Antonino Spinalbese e dopo ha giocato al gioco della bottiglia. >>> Le Offerte lampo di Il volto di Forum ...Dopo aver scoperto il contenuto dei bussolotti appartenenti ai quattro Vipponi, i concorrenti non hanno trattenuto i commenti: "Meglio per noi, no!" ha affermato, la quale ha ...Un massaggio di Antonella Fiordelisi ai glutei di Antonino Spinalbese provoca la reazione di Edoardo Donnamaria, che sbotta ..."Ti piace", sono state queste le parole del Gieffino Edoardo Donnamaria durante una conversazione con Charlie Gnocchi.