Previsioni meteo | ondata di maltempo al Sud | poi seconda Ottobrata - Meteo - quotidiano net

Allerta arancione in Sardegna. Dal fine settimana temperature in risalita: si potrebbero salite di nuovo oltre 30 ...Al mattino sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, con foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle pianure. Dal pomeriggio tendenza a nuovo aumento della nuvolositĂ alta e stratificata ...