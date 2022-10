Lula cambia colore della propaganda elettorale da rosso a bianco

Lo ha annunciato lo stessopartecipando alla manifestazione "Brasile dona speranza", a Rio de Janeiro. L'organizzazione dimetterà da parte il colore rosso a comizi e manifestazioni ...Il fatto che una cosa del genere non sia esistita finora, ovviamente, nonin alcun modo la ... senza il controllo di nessuno - e questo include soprattutto, in questo momento, il ritorno di...Cambio cromatico, dal rosso al bianco, nella campagna elettorale del leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt), in corsa al ballottaggio del 30 ottobre contro il presidente di destra Jair Bols ...ROMA (ITALPRESS) - Nulla di fatto per l'elezione del nuovo presidente del Brasile, con l'esito rinviato al ballottaggio in programma domenica 30 ottobre. L'esito della tornata elettorale che ha visto ...