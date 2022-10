Giulia Salemi | monologo in lingua farsi a sostegno delle donne iraniane Ecco cosa ha detto

Monologo dell'influencer(29 anni) a sostegno delle donne iraniane a seguito delle proteste esplose dopo la morte di ...si è resa protagonista, nella puntata di ieri de Le Iene , di un toccante messaggio che ha voluto esprimere in persiano (nella lingua Farsi, ndr) a sostegno delle donne iraniane che ...L'influencer ha scelto di esprimersi in lingua Farsi per mandare un messaggio di solidarietà alle donne iraniane che lottano contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini ...Palesemente commossa e coinvolta Giulia Salemi è approfittato dello spazio che le hanno riservato a Le Iene per manifestare la sua solidarietà alle protesta femminile in atto in Iran. La giovane ...