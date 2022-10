Calendario Champions League oggi | orari partite 12 ottobre | tv | streaming | programma Amazon Prime e Sky

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo un martedì letteralmente infuocato, contrassegnato dalla clamorosa sconfitta della Juventus in casa del Maccabi Haifa, prosegue la2022-2023 di calcio che, nella giornata odierna, vedrà disputarsi ben otto incontri, tra cui Napoli-Ajax (18:45) e Inter-Barcellona (21:00). La squadra di Luciano Spalletti è motivata a proseguire il suo eccezionale momento di forma dimostrando ancora superiorità dopo il meraviglioso 1-6 dell’andata. Sfida cruciale invece per gli uomini di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria di misura della settimana scorsa, si ritroveranno davanti a un Camp Nou agguerrito e affamato di riscatto. Andiamo a riepilogare di seguito glidelle, ilcomplessivo e la possibilità di seguirle fra tv, in chiaro e a pagamento, e; ...