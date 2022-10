Alessandro Siani riceve un ' ceffone' da Amadeus | è accaduto ieri sera in diretta tv

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha ricevuto uno schiaffo dadavanti a tutti in tv. Ecco cos'è successo tra il comico napoletano e il presentatore.è uno degli artisti più apprezzati del sud Italia. La sua comicità nasce a teatro con show ripresi poi anche dalla tv, come Fiesta, tuttavia prosegue poi al cinema con straordinarie partecipazioni a pellicole divenute 'colossal' come Benvenuti al Sud. L'attore dagli occhi blu e il cuore grande con il tempo è riuscito a farsi spazio sul piccolo schermo arrivando alla conduzione di alcuni programmi, tra i quali, recentemente Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, con Luca Argentero. Una coppia inedita che sta sicuramente conquistando gli spettatori.non ha bisogno di presentazioni. ...