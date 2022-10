“580 milioni” | Roma | Friedkin fa le cose in grande e i tifosi sognano

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ‘La Repubblica’ ha svelato il contenuto dello studio di fattibilità del nuovo stadio della: ritorni importanti per club e territorio Il successo con il Lecce che ha permesso di annientare la sconfitta rimediata in Europa League contro il Betis. Contro gli andalusi, domani, lacercherà la rivincita per non complicarsi la strada verso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.