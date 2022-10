“Zoc…a” Choc al GF Vip 7 | le telecamere riprendono tutto È troppo | “Espulsa subito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Gegia ha dato della t… a Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Questa è l’ultima novità, andata in onda dopo l’ultima puntata del programma di Alfonso Signorini. Uno scivolone che per certi versi ricorda quelli di Wilma Goich, ma che forse lo supera non certo in astuzia.è capitato quando Carolina Marconi e Nikita nella ore successive alla diretta, hanno chiesto a Gegia chi l’avesse votata per farla finire in nomination. Secondo l’attrice comica, nonché psicologa, la causa era da additare tutta ad Antonella Fiordelisi. Ma per nominarla non ha usato nome e cognome, bensì l’ha definita ‘zocctta’. Gegia ha letteralmente detto alle due donne: “No non avete capito, ci sono finitaall’inizio della puntata di stasera. Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella ...