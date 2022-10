Udinese | incidente con l’auto per Walace | macchina in fiamme | ma giocatore illeso

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il difensore bianconero è rimasto coinvolto in un’uscita di strada mentre si trovava a bordo della propria autoSouza, difensore dell’, ha passato una notte di paura. Il, infatti, è stato protagonista di un’uscita di strada con la sua auto che si è cappottata e poi incendiata.è uscito da tutto ciòriuscendo ad abbandonare la sua vettura prima che prendesse fuoco. L’è accaduto attorno alle 3, in viale Venezia, a Udine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...torre di mosto morto san daniele friuli Vincenzo Santo Viscardi Ultime Notizie Terribile... a bordo c'era il centrocampista dell'Walace Condividi l'articoloFortunatamente illeso il centrocampista dell', coinvolto nella notte in unstradale dopo avere urtato un marciapiede. Intorno alle 3, Walace ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata e ha preso fuoco. Il brasiliano ...UDINE - Il centrocampista brasiliano dell'Udinese, Walace Souza, di 27 anni ... riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che prendesse fuoco. L'incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è ...Dramma sfiorato per il centrocampista dell'Udinese, il quale ha rischiato davvero di farsi male con la sua auto: le condizioni dopo il brutto incidente.