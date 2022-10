Ucraina | Della Vedova | ' +Europa aderisce a sit-in all' ambasciata russa'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Più Europaalla manifestazione per la pace e in sostegnoresistenzapromossa da MEAN e altre associazioni, tra cui Base Italia di Marco Bentivogli". Lo scrive su Twitter il segretario diBenedetto. "Saremo anche noi davanti all'giovedì alle 18.30, con Emma Bonino e Riccardo Magi per affermare che l'unica strada per la pace è quella che passa per il ritiro dell'esercito russo dall'e il ripristinosovranitànei confini riconosciuti dalla comunità internazionale prima del 2014”, aggiunge

Sul Sussidiario Leonardo Tirabassi scrive: "Se le cose stanno così, comunque vada in, possiamo dire che siamo solo al primo attosfida. Basta aprire un atlante geografico. Da una parte gli Stati Uniti e i suoi alleati. Dall'altra Russia, Cina, Iran e, perché no, Turchia.Alla fine la risposta di Vladimir Putin all'attacco in Crimea c'è stata, ma forse siamo solo all'inizio di una nuova faseguerra inche potrebbe portare, drammaticamente, il conflitto verso livelli assai più alti e pericolosi. Dopo l' attentato al ponte di Kerch , con tanto di "ironico" messaggio di auguri ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Cina, preoccupati per evoluzione della situazione - Cina, preoccupati per evoluzione della situazione L'incertezza sulla futura disponibilità di forniture di grano e beni alimentari spinge il prezzo del futures sul Wheat di Chicago sui propri massimi relativi.L'Unione europea è pronta ad addestrare 15.000 soldati ucraini in territorio comunitario. Lo ha annunciato Charles Fries, vicesegretario generale del Servizio ...