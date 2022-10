PA | partenariato pubblico-privato | da governo piani formativi ad hoc per Comuni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Un nuovo percorso formativo a supporto deinei processi di programmazione e gestione di iniziative di: è l'iniziativa lanciata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza Consiglio dei ministri, presieduto da Marco Leonardi, e dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), che partirà mercoledì 12 ottobre. L'azione si rivolge principalmente a dirigenti e funzionari di amministrazioni pubbliche coinvolti nei processi decisionali e gestionali degli investimenti, con particolare riferimento alper la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e i beni culturali. Il percorso formativo mira a ...

Governo

... quale forza di polizia economico - finanziaria, specializzata, tra l'altro, nelle attività di contrasto delle frodi, delle malversazioni e degli sprechi di denaro. Ilassume ...Un nuovo percorso formativo a supporto dei Comuni nei processi di programmazione e gestione di iniziative di- privato: è l'iniziativa lanciata dal Dipartimento per la ... Partenariato pubblico privato: dal Governo piani formativi ad hoc per i Comuni Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Un nuovo percorso formativo a supporto dei Comuni nei processi di programmazione e gestione di iniziative di partenariato pubblico-privato: è l iniziativa lanciata ...A Torino, nella cornice della XIX edizione di Urbanpromo - Progetti per il Paese, in corso fino al 14 ottobre, Legacoopsociali e Legacoop abitanti presentano nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre “Tran ...