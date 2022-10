Governo | la diretta – La Lega | “Uno nostro all’Economia? Sarebbe un onore” Meloni | “Siamo pronti a un governo forte e unito”

... (entrambe militano nello stesso Movimento) firma il decreto per assumere a chiamataFlavio Dadone , fratello di Fabiana, attualmente ministro per le Politiche giovanili delDraghi. L'...'Questa notte i terroristi russi hanno colpito ancora una volta con missili infrastrutture a Zaporizhzhia - scrive su Twitter il vice ministro degli Esteri deldi Kiev, Emine Dzheppar - Si ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Oggi possibile vertice tra Meloni, Salvini e Berlusconi. LIVE ...Non fa mai polemica direttamente, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Ma dalle sue parole è chiara la distanza con il presidente e compagno di partito Vincenzo De Luca. D’altronde ...