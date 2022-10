Femminicidio a Osimo | donna uccisa a botte | arrestato il compagno

(Di martedì 11 ottobre 2022) Massacrata didal. Sarebbero state le percosse la causa della morte di unaa Padiglione diin provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dall'edizione on line del Corriere Adriatico, i due sarebbero stati sposati e avrebbero due figli piccoli. La, un’italiana di 41 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, un casolare in campagna, dove viveva con l’uomo, di origine marocchina,dai carabinieri, che conducono le indagini.

Sul luogo del è arrivato anche l'imam della comunità islamica di, che parla di una 'famiglia tranquilla' che frequentava la moschea locale. In questo momento sono in corso i rilievi di polizia scientifica.