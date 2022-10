Microchip | battiamo un colpo | in Sicilia prima fabbrica europea per produzione di base

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott – Dalle parole ai fatti, ogni tanto l’Europa batte un. E parliamo di unimportante perché rappresenta un primo passo fondamentale per ladi semiconduttori, materiali come noto alladeie di tutti i dispositivi elettronici integrati. La Commissioneha infatti approvato, nell’ambito dellon Chips Act, una misura di aiuti pari a 292,5 milioni di euro messi a disposizione direttamente dall’Italia – tramite il Piano per la ripresa e la resilienza – a favore di STMicroelectronics, società franco-italiana che investirà un totale di 730 milioni di euro e avvierà la costruzione di un nuovo stabilimento di semiconduttori in. A Catania verranno così prodotti, per la...