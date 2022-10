LIVE Maestrelli-Wolf 0-0 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | debutto per l’azzurro! Si comincia sul Centrale

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Il nativo di Pisa vuole ben figurare in casa e guadagnare punti dopo essere sceso in 186ª posizione e aver piazzato il best ranking al 178º posto: l’italiano punta anche alle Next Gen ATP Finals ma attualmente chiude la top20. 14.20 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento. 14.18 Il classe 2002 è reduce dall’eliminazione al primo turno del Challenger di Mouilleron Le Captif contro Jules Marie dopo la prestigiosa semifinale di Cassis persa contro Hugo Garnier. 14.16 Manca pochissimo all’inizio della sfida del campoindoor! 14.14 Il tennista toscano è stato infatti aggregato come “sparring partner” alla squadra azzurra durante la fase a gironi contro Croazia, Argentina e Svezia. 14.12 Esordio da wildcard per Francescosui campi in Green Set di Palazzo ...