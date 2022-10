La Bielorussia schiera una “task force” ai confini con l’Ucraina su pressione di Putin

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Crescono i timori per un coinvolgimento dellanella guerra. Come riportano diversi media internazionali, che riprendono le agenzie stampa di Stato di Minsk, il dittatore Alexander Lukashenko ha annunciato l’invio di unamilitare, condivisa con l’esercito russo, dare aicon. Il raduno di forze sarebbe cominciato già due giorni fa. Lukashenko avrebbe citato l’aggravarsi delle tensioni tra le motivazioni della creazione dell’unità congiunta. In particolare, ha accusato l’Occidente di «voler trascinare lain una guerra» e la Nato di preparare «una possibile invasione contro il nostro Paese». Sono le mosse di quello che è a tutti gli effetti ormai un vassallo della Russia di Vladimira ...