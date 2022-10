Formula 1 - Red Bull Racing ha infranto il budget cap

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo aver preso tempo, la FIA ha ufficialmente confermato che la Redha sforato leggermente il tetto massimo di spesa imposto per il Mondiale 2021 di1. Violazioni procedurali anche per Williams e Aston Martin. La notizia era particolarmente attesa, tanto che all'uscita del comunicato ufficiale il sito della Federazione è finito off-line. Ecco che cosa è emerso dall'annuncio di oggi. Red, violazione "minore". Secondo quanto confermato dalla Federazione, la Redha superato il limite dei 145 milioni di dollari del 2021, ma lo ha fatto stando sotto il margine del 5% che corrisponderebbe a circa 7 milioni di dollari. Non a caso, nei giorni scorsi si è parlato di 5 milioni di dollari oltre ilconsentito. Questo vuol dire che la ...