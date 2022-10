(Di lunedì 10 ottobre 2022) Centinaia di agenti diimpiegati questa mattina a San, in provincia di, per un’di persone sono state arrestate tra i quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia perché ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli dell’digiudiziaria verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sala riunioniQuestura di, alla presenza, tra gli altri, del direttore Centrale anticrimine prefetto Francesco Messina, del direttore del Servizio Centrale operativo Fausto Lamparelli e del procuratoreRepubblica Ludovico Vaccaro. Nella retata sono ...

Il Fatto Quotidiano

...con la provincia di. Numerose le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Campobasso nei confronti di alcuni molisani e di indagati della vicina provincia pugliese. Ilblitz ...blitz dei carabinieri del comando provinciale di Campobasso: 14 persone in carcere, 3 agli ... Il gruppo era operante in basso Molise con collegamenti con la limitrofa provincia di. Il volume ... Foggia, maxi-operazione antidroga della Polizia di Stato: decine di arresti a San Severo FOGGIA, 10/10/2022 - E’ in corso una maxi operazione di polizia giudiziaria nel comune di San Severo, in provincia di Foggia, «a carico ...La Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Squadra Mobile della Que ...