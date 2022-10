Corsa su strada | a Sparanise incetta di titoli per Aversa e Marcianise

Sport Parma

... quindi è rimbalzato e ha concluso la suacontro la villetta al civico 31, fortunatamente ... Una parte del masso, che nel precipitare si è diviso a metà, è stata rimossa dalladove impediva ...... si è svolto il Gran Premio di Chiusura, dell'attività agonistica suche, nelle due gare in ... si è svolta la " con Avis si va in Bici ", raduno cicloturistico in Mtb e Bici dasu un ... Corsa su strada, 9° scudetto per l'Atletica Casone Noceto Avezzano – Attraverserebbero di notte la strada, cercando di correre più veloce dell’auto che sta sopraggiungendo. Sarebbe questo l’ultimo, pericoloso, gioco di un gruppo di adolescenti che il sabato ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Com'era lecito aspettarsi, il numero degli incid ...