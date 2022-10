Concorso straordinario bis | AVVIO corso di formazione universitario di 40 ore | probabile ad inizio 2023 per concludersi entro il 15 giugno NOVITA’

(Di lunedì 10 ottobre 2022)bis di cui all’art. 59 comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: proseguono le assunzioni su posti accantonati man mano che le commissioni concludono le procedure. Il Ministero non ha fissato una data ultima per questa operazione, ma il limite è individuato dalla possibilità per i docenti nominati di poter svolgere l'anno di prova e, che prevede 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Nomina dei vincitori deldi cui al comma 9bis del DL 73/2021: si avvicendano in questi giorni le procedure di assegnazione provincia e sede. La provincia naturalmente sarà una di quelle della regione ...... Mauro Dolce , che evidenzia " la sinergia nelle azioni intraprese con il Commissario... anas bando di gara/vibo valentia Concorso straordinario bis, i docenti chiedono una graduatoria da cui si attinga per le immissioni in ruolo future Il caporalato, lo sfruttamento in agricoltura dei lavoratori stranieri si determinano a causa di una carenza di controllo del territorio e dei servizi ...La premiazione avvenuta a Campora San Giovanni. Il 12 novembre a Sorrento la grande finale nazionale. Il vincitore: ...