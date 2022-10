Arbitri | stretta contro le perdite di tempo a Qatar 2022

Tuttocampo

... si stava sfogando per il rigore non concesso su Lazzari con il proprio addetto agli... CAPITANO SENZA FASCIA Capitano senza fascia, anche se Pioli gliel'avevaal braccio anni fa. Perché ......si ha la certezza che le immagini siano inconfutabili (una inquadraturasull'area non può essere sufficiente per tracciare le linee del fuorigioco), allora si lascia la decisione agli... L'arbitro sospende la partita, ma la società non ci sta e pubblica il VIDEO Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto dal palco del Social Football Summit e ha parlato del VAR: "Il VAR Vi garantisco che quando un arbitro ...StatoQuotidiano.it Foggia, 28 Settembre 2022. Torna finalmente a rivestire la carica di Presidente degli arbitri della Sezione Aia “Formillo” di Foggia, Giuseppe D’Antuono, grazie alla sentenza pronun ...