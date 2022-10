Juventus | Gazzetta | “Vlahovic | che errore su gol di Diaz”

Leggi su seriea24

(Di domenica 9 ottobre 2022)- Lascrive di un Dusanche non porta in rete lada tempo, un problema importante per tutti. “A voler prenderla con spirito, verrebbe da dire che alla Juve hanno interpretato un po’ troppo seriamente il motto americano dell’attacco che fa vendere i biglietti. In trasferta, si sa, il botteghino è appannaggio dell’avversario. Così, anche ieri a San Siro i bianconeri hanno fatto scena muta in zona gol, come già capitato a Genova contro la Samp e a Monza. In cinque partite lontano dallo Stadium, tra campionato e coppa, la banda Allegri ha prodotto due reti. Bottino striminzito per pretendere di competere per le zone alte della classifica sia in Serie A che in Champions. Infatti, nel paniere della Vecchia Signora sono finiti solo due punti, entrambi in Italia, ...