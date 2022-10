Alex Di Giorgio parla del suo coming out a Ballando con le Stelle

Leggi su biccy

(Di domenica 9 ottobre 2022)Diha debuttato acon lee col suo partner Moreno Porcu si è portato a casa un tesoretto di ben 33 punti ottenendo la non sufficienza solo da parte di Selvaggia Lucarelli. Nel video di presentazione il nuotatore ha raccontato del suoout. “A un certo punto ho capito di essere attratto da ragazzi del mio stesso sesso. Avevo solo 22 anni e non ero pronto a dirlo. Le prime persone che mi sono venute in mente sono stati i miei genitori, ma non se lo aspettavano minimamente. Io dentro soffrivo, fino a quando ho deciso dirne con mamma. Gliel’ho detto col timore che potessi dare loro del dolore. I miei genitori mi amano e la loro maggiore preoccupazione era per come potevo andare ad affrontare la vita di tutti i giorni”. E ancora: “Nell’ambiente ...