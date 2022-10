(Di sabato 8 ottobre 2022) Suona bene, è compatta, costa poco: come funziona il nuovo dispositivo dell’azienda giapponese e perché potrebbe essere la scelta giusta per molti

la Repubblica

Già disponibile in Italia al prezzo di 99 euro,HT -è la nuova e conveniente soundbar 2.0 dotata di tecnologia HDMI e Bluetooth in un design compatto ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi televisore moderno. HT -è ...ha presentato HT -, la nuova e conveniente soundbar 2.0 dotata di tecnologia HDMI e Bluetooth. HT -è la più recente e conveniente aggiunta alla popolare gamma di soundbar. ... Sharp HT-SB100, la prova: la soundbar per entrare nel mondo delle soundbar Suona bene, è compatta, costa poco: come funziona il nuovo dispositivo dell’azienda giapponese e perché potrebbe essere la scelta giusta ...