F1 | griglia di partenza GP Giappone 2022 | risultati e classifica qualifiche | pole Verstappen Beffa Leclerc

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ladi* del Gran Premio del, diciottesima tappa del Mondiale di Formula 1. Sarà Maxa partire inposition sul circuito di Suzuka. Il pilota olandese ha messo a referto il miglior tempo e scatterà davanti a tutti in gara.to Charles, secondo per soli 10 millesimi. Nulla da fare neppure per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, al terzo posto a meno di mezzo decimo dalla vetta. Quarto Sergio Perez, mentre a completare la Top-5 è un sorprendente Ocon. Di seguito la. *Maxè sotto investigazione per aver rischiato di causare un incidente con Norris. Il pilota Red Bull rischia una penalità.DIGP ...