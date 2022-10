F1 | Carlos Sainz | “Ancora una volta beffato per pochi millesimi! Domani il meteo sarà un fattore”

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022)mastica amaro dopo aver concluso al terzo posto le sue qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Suzuka, dove non si correva dal 2019, il portacolori della Ferrari ha centrato un giro quasi impeccabile, macostretto a scattare dalla terza casella della griglia nella gara di. Lo spagnolo, infatti, ha fermato i cronometri sull’1:29.361 a soli 57 millesimi dalla pole position di Max Verstappen, con il suo compagno di scuderia Charles Leclerc che, come se non bastasse, si è issato in seconda posizione a un centesimo dall’olandese. Una vera e propria beffa per. Il suo commento a caldo, nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, non può che puntare sull’amaro: “Ho messo a segno ...