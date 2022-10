Chip | gli Usa annunciano nuove restrizioni a export in Cina

(Di sabato 8 ottobre 2022) La Casa Bianca ha annunciatosulle esportazioni diin, puntando così a limitare ulteriormente l’accesso di Pechino alla tecnologia dei semiconduttori americani. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Perché non è un caso che la grafica social di Biden e quella “pancetta/guanciale” di Letta siano uguali Il Dipartimento del Commercio ha aggiunto 31 società cinesi alla lista delle aziende “non verificate”, ovvero quelle società di cui non si sa dove i prodotti vengono alla fine usati. Questo vuol dire che i fornitori americani incontreranno paletti nel vendere le loro tecnologie a questa aziende. La mossa dell’amministrazione Biden punta a spezzare il legame fra le società cinesi e l’apparato militare e di sicurezza di Pechino. Un legame considerato una delle ...

E con il Pixel 7 ilè stato completamente ridisegnato e aggiornato. Tuttavia l'importanza ... Ma rispetto ad Applesmartphone sono una voce piccola nel bilancio di Google. "Il mercato del ...... visto che nelle ultime cinque sedute l'indice delle blueè salito dell'1,22% rispetto al ...aggiornamenti macro eeventi in Europa Anche in Europa non sono in agenda dati macro rilevanti e ...Gli Stati Uniti d'America hanno deciso di stringere sulla vendita dei chip alla Cina. I produttori dovranno ottenere un'apposita licenza.(Teleborsa) - Dopo mesi di lavoro, indiscrezioni e accuse incrociate, l'amministrazione Biden ha annunciato nuovi limiti alla vendita di tecnologia riguardante i semiconduttori alla Cina. Le aziende..