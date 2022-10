Cgil | Damiano | ' felice di stare con popolo che chiede lavoro e pace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Una grande partecipazione per una piazza chela stabilità del, la tutela del potere d'acquisto di stipendi e pensioni e la flessibilità del sistema previdenziale: tutti obiettivi che condivido totalmente e per i quali dobbiamo continuare a combattere". Lo afferma Cesare, già ministro dele nel Cda Inail, presente in Piazza delcon la. "Ma voglio aggiungere -prosegue- di esserediinsieme a questochenon solo piùdi qualità, maal mondo di lavorare per mettere fine alla guerra”.