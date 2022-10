Cassano e Vieri duri contro un noto giornalista | Scarso e dice c****e | devono strappargli il tesserino

CalcioNapoli24

Ultime notizie calcio Napoli - Antonioè tornato a parlare del Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come, Ventola e Adani. questa volta elogiando l'operato ...Ultime notizie calcio Napoli - Antonioe Bobosono tornati a parlare del Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Ventola e Adani. I due ex calciatori ... Cassano-Vieri pazzi di Kvaratskhelia: "Pochi in Europa forti come lui! Sarebbe già titolare nel City, Bayern e Barcellona" | VIDEO Antonio Cassano parla di Luciano Spalletti alla Bobo Tv, l'ex calciatore commenta le vittorie del Napoli con Torino e Ajax.Infine, Antonio Cassano ha espresso la propria opinione su Khvicha Kvaratskhelia e sulla dirigenza del club: “Il georgiano è formidabile nel breve e nel lungo. Inoltre, sa tirare con entrambi i piedi, ...