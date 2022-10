video.gazzetta.it

Prima della partenza del Giro di Lombardia 2022, parla Damiano, siciliano comee cresciuto con lui. \''Non voleva perdere nemmeno ...Fra gli italiani, occhi per Vincenzo, all'ultima gara della carriera (come Alejandro Valverde e Philippe Gilbert), ma punteranno a far bene anche Damiano, Lorenzo Fortunato e Domenico ... Caruso: "Nibali è stato un genio del ciclismo" Altra sfida quella tra due creature mitologiche pedalanti che oggi a Como chiuderanno la carriera: Nibali (che sta benino) e Valverde che sta benissimo e come il siciliano non è qui per far passerella ...Ciclismo, lo spagnolo Garcia Cortina trionfa in volata al Giro del Piemonte, prova generale del Lombardia. Vincenzo Nibali, addio alle corse.