Calcio | Atalanta Gasperini ' Udinese squadra forte con entusiasmo'

I friulani sono in grande forma, ma la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo avvio ed è in testa alla classifica: "Udinese la nuovaC'è del vero - ha spiegato Gasperini - . È un punto ..."C'è del vero quando si dice che l'Udinese è la nuova". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida alla Dacia Arena, ha parlato dell'avversario friulano. "In questo momento gode di una considerazione superiore alla nostra, per il gioco che ...(ANSA) - BERGAMO, 08 OTT - Gian Piero Gasperini raggiunge a Udine la trecentesima partita da allenatore dell'Atalanta superando Emiliano Mondonico: "Il record di panchine per questa società è una cosa ...'Record panchine storia bellissima, ma adesso è iniziata nuova fase' BERGAMO (ITALPRESS) - 'Fare il record di panchine è una storia ...