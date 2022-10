Blitz a Moiano | scarcerati i due Obbligo di firma per uno di loro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva fatto rumore, non solo per il suono delle sirene della Polizia, ilandato in scena giovedì mattina aal termine del quale sarebbero stati rinvenuti circa 10 chili di marjuana, un fucile non dichiarato e munizioni. Circostanze che avrebbero indotto la Questura sannita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti in Valle Caudina – al fermo di due persone: Andrea Iaquinto, 30 anni, e Giovanni Iaquinto, 48 anni. Entrambi difesi dall’avvocato Teresa Meccariello. Nella mattinata odierna è giunto il provvedimento dell’ufficio del Gip del Tribunale di Benevento che ha disposto la scarcerazione per Giovanni Iaquinto e la scarcerazione anche per Andrea Iaquinto al quale resta applicata la misura dell’di recarsi presso ...