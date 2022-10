Addio forfora e ‘nevischio sulle spalle’ | ti consiglio 5 rimedi naturali dall’effetto miracoloso

Leggi su curiosauro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Avete problemi di? Niente paura, perché ora con cinqueriuscirete a risolverli in modo definitivo. Scopriamo di cosa si tratta. Laè una patologia del cuoio capelluto fastidiosa e anti-estetica che può colpire tutti e ad ogni età. Vediamo insieme come fare per prevenirla o eliminarla per sempre. Fonte talkgeoNonostante non sia contagiosa o pericolosa, questa desquamazione può diventare davvero fastidiosa, oltre che poco bella da vedere. Di seguito vi daremo dei consigli per liberarvi dallamodo naturale!Lapuò causare il verificarsi di un eccessivo sfaldamento del cuoio capelluto noto anche come effetto neve, accentuato dalla frequente azione del pettinarsi e dallo sfregamento ...