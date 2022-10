5ª tappa Slam by Mini a Torino | risultati e tabelloni Sfide live su SuperTennix

Sabato 8 ottobre, in occasione delle semifinali della quintadel Circuitoby Mini, Palavillage organizza una serata di festa a conclusione del torneo. È infatti in programma uno spettacolo di circo contemporaneo a cura di Fondazione Cirko Vertigo, ......Il giovane tennista spagnolo ha bruciato ogniquest'anno e, ad un passo dal termine della stagione, ha conquistato i due obiettivi che si era posto da bambino: vincere un titolo del Grande...Sabato 8 ottobre, in occasione delle semifinali della quinta tappa del Circuito Slam by Mini, Palavillage organizza una serata di festa a conclusione del torneo. È infatti in programma uno spettacolo ...Prima tappa campana per Lorenzo Maragoni a Santa Maria Capua Vetere. Il campione del mondo di Poetry Slam 2022 è ospite dei ragazzi di Nottetempo in occasione del progetto Movida di ...