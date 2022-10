Grandi nomi al via del Rallylegend 2022

Leggi su rallyeslalom

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tanti campioni mondiali, del rallysmo e non solo, in arrivo da più di venti nazioni, un clamoroso elenco di vetture storiche e di interesse sportivo di alta qualità: il miglior modo per festeggiare il ventesimo compleanno di. Repubblica di San Marino. Da stropicciarsi gli occhi. Non basta una sola lettura per rendersi conto della Source