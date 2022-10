F 1 | GP Giappone - La Mercedes si esalta sotto la pioggia di Suzuka

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dueal comando delle prove libere del Gran Premio delladiche ha caratterizzato entrambe le sessioni del venerdì, George Russell ha ottenuto il giro più veloce precedendo la W13 del compagno di squadra Lewis Hamilton e la Red Bull del campione del mondo in carica, Max Verstappen. Prove più lunghe. Eccezionalmente, questa seconda sessione di prove libere è stata estesa a 90 minuti perché, secondo i piani, parte delle prove sarebbero servite ai team per valutare le nuove gomme prototipali della Pirelli. Il test è ora rinviato e sarà svolto in Texas e in Messico. Il tempo aggiuntivo è comunque servito ai piloti per familiarizzare con il tracciato bagnato e la cosa potrebbe tornare utile in vista di domenica, perché da quelle parti potrebbe tornare il maltempo ...

Circus Formula 1

Se in casa Ferrari è stata un'altra Domenica da dimenticare completata dall'incidente di Carlos Sainz, lo stesso è per lache ha visto fallire l'all - in sulla gara scegliendo un assetto da ...La corsa insi è però conclusa in regime di bandiera verde, motivo per cui la mancata ...cui poi si sono stabilizzati anche gli altri ma a cui la Rossa è precipitata prima persino di, ... GP Giappone, Mercedes: domenica complessa sotto la pioggia GP GIAPPONE F1 2022 ORDINE D'ARRIVO GARA - Domenica 9 Ottobre ... Ocon Alpine + 39"685 28 5 44 L. Hamilton Mercedes + 40"326 28 6 5 S. Vettel Aston Martin + 46"358 28 7 14 F. Alonso Alpine + 46"365 28 ...Max Verstappen è campione del mondo per la seconda volta consecutiva . La penalità di Leclerc certifica ufficialmente la sua vittoria, quando sembrava si dovesse aspettare Austin per decretare il tito ...