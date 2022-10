OA Sport

Saranno Belinda Bencic (WTA 14), Jil Teichmann (36), Viktorija Golubic (80) e Simona Waltert (114) a rappresentare la Svizzera alla fase finale dellaKing Cup a Glasgow. Le rossocrociate tenteranno di conquistare il titolo, sfiorato l'anno scorso quando sono state superate dalla Russia in finale, con una formazione molto simile a quella ...King, pioniera non solo del tennis pro femminile che voleva staccarsi da quello maschile ma anche della libertà sessuale, col clamoroso abbandono del marito nel lontano 1981, ha subito ... Billie Jean King Cup 2022, le convocate della Svizzera: presenti Bencic, Teichmann e Golubic, con loro Simona Waltert Alla fase finale della Billie Jean King Cup in programma dall'8 al 13 novmebre a Glasgow, a rappresentare la Svizzera ci saranno le quattro migliori nel ranking WTA. In campo scenderanno infatti Belin ...Nadia Podoroska fa coming out. Attraverso le sue stories di Instagram, la tennista argentina ha dichiarato al mondo la propria omosessualità nel giorno del compleanno della sua compagna di vita, una t ...