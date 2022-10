Nord Stram | Razov | “Non siamo idioti | non l’abbiamo sabotato noi”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Capisco che sotto la visione della propaganda russofoba si possano creare strane immagini, ma garantisco che non”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo Sergeynel corso della registrazione della puntata di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera alle 23.30 su Rai1 parlando di ”speculazioni” a proposito di un presunto sabotaggio russo dei gasdotti diStream nel Mar Baltico. L’ipotesi di un sabotaggio è quella che emerge dai primi risultati dell’indagine che la Svezia sta conducendo sui danni subiti dai gasdotti. “Posvedere che ci sono state esplosioni vicino alStream 1 e 2 nella zona economica esclusiva svedese, che hanno causato danni significativi ai gasdotti”, recita un comunicato stampa diffuso dal procuratore speciale ...

'Possiamo vedere che ci sono state esplosioni vicino alStream 1 e 2 nella zona economica esclusiva svedese, che hanno causato danni significativi ai gasdotti', recita un comunicato stampa ...Il sabotaggio ai due gasdotti, oltre a creare un disastro ambientale di serie proporzioni, danneggia direttamente la Germania in quanto1 e 2 rappresentavano quasi il 50% della capacità ...(Adnkronos) – ”Capisco che sotto la visione della propaganda russofoba si possano creare strane immagini, ma garantisco che non siamo idioti”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo Sergey Razov nel co ...Nell’inchiesta che la Svezia sta conducendo sull’esplosione del gasdotto russo-tedesco Nord Stream si rafforza sempre di più l’ipotesi del sabotaggio . Almeno questa è la pista che sta emergendo dai p ...