Una Cargill sempre più al lato

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ti ricordi il 5 gennaio? In quella data, Jadevinse il titolo TBS superando Ruby Soho e confermando i pronostici della vigilia. Quella cintura arrivò quasi annunciata, anche se qualche addetto ai lavori malignò che ci fosse di mezzo la querelle tra Tony Khan e Big Swole. Non era ancora prontissima ad un ruolo da campionessa, ma aveva un carisma di gran lunga superiore alle tante colleghe del roster. Sembrava avviata verso un 2022 enorme, frutto anche di una streak che in poche avrebbero potuto minare. in otto mesi ha difeso la cintura dodici volte. Non male, certo. Ma negli stessi otto mesi è andata via via a spostarsipiù di, coinvolta in scelte talvolta incomprensibili. Si può pensare che le sue mediocri prestazioni sul ring abbiano avuto un peso, ed è possibile: meno rendi visibile le lacune di una tua ...