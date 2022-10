Corriere della Sera

Voglio giocare al "Viminale" è ilche parte da via Bellerio, ripetuto con una certa insistenza anche dai suoi supporter. E se lanon glielo concedesse No perché tutto può essere e ...E la Commissione fa una precisa scelta di campo: ancora una volta si piega aidella Germania ...in manovra Ieri il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha incontrato la ... Meloni, no ai diktat: «Non mi farò imporre nomi che non siano all’altezza del compito» «Serve un governo autorevole, di persone competenti», chiarisce la premier in pectore . Il governo «sarà politico» ma «nessuno pensi di risolvere i problemi interni al proprio movimento proponendo nom ...Verso il nuovo Governo. Meloni: ”Fare presto ci sono troppe scadenze importanti”. La Russa: "Tecnici non preponderanti nel Governo". Da Calenda appello al Pd.