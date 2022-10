Don Valerio parla di strangolamento per la morte di Silvia Cipriani: sentito in questura (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Silvia Cipriani aveva paura, era da maggio che era cambiata. Sono state queste le parole di don Valerio Shango alla giornalista de La vita in diretta, Lucilla Masucci, che ormai da settimane segue da Cerchiara e Rieti il caso di Silvia Cipriani. La donna è stata uccisa? Se lo chiedono le forze dell’ordine che continuano a indagare per omicidio e occultamento di cadavere, non credendo che l’ex postina sia morta in seguito a un incidente. E le parole del sacerdote, che ha invitato tutti i parrocchiani a squarciare il velo di omertà che sembra essere calato su questa vicenda, sembrano confermare le tesi di chi indaga. Silvia aveva paura di qualcuno, forse per soldi? Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti alla giornalista de La vita in diretta, ieri don Valerio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 ottobre 2022)aveva paura, era da maggio che era cambiata. Sono state queste le parole di donShango alla giornalista de La vita in diretta, Lucilla Masucci, che ormai da settimane segue da Cerchiara e Rieti il caso di. La donna è stata uccisa? Se lo chiedono le forze dell’ordine che continuano a indagare per omicidio e occultamento di cadavere, non credendo che l’ex postina sia morta in seguito a un incidente. E le parole del sacerdote, che ha invitato tutti i parrocchiani a squarciare il velo di omertà che sembra essere calato su questa vicenda, sembrano confermare le tesi di chi indaga.aveva paura di qualcuno, forse per soldi? Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti alla giornalista de La vita in diretta, ieri don...

