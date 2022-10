Calenda “Alle Europee con un partito unico Azione-IV”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Renzi ha fatto un passo indietro e questo lo vorrei ricordare. Noi abbiamo già una feder-Italia Viva che va ampliata, ho detto agli amici di +Europa di venire e di stare nello stesso gruppo in Europa, credo che verranno altre personalità dal centrosinistra e dal centrodestra liberale. Poi costruiremo unliberal-democratico per arrivare”. Così il leader di, Carlo, a Radio Capital. Parlando della formdel nuovo Governo,sottolinea che “Salvini è stato al Viminale ma non ci è andato mai, salutava le mucche sulle spiagge e faceva le dirette Facebook dal tetto del Viminale. Se ragionassimo col criterio con cui si ragiona nella vita ...

È assurdo pensare di risolvere questo problema mandando i militari, come proposto da, per ... Ho letto opinionisti che sostengono che con il Reddito abbiamo portato gli elettoriurne come ...Da notare anche la traiettoria di Carlo. Il 30 per cento lo segue perché "ha fatto proposte ... poi si è chiuso in casa e un altro 12 per cento "aveva l'intenzione" di andareurne ma poi ...Poi costruiremo un partito unico liberal-democratico per arrivare alle Europee”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Capital. Parlando della formazione del nuovo Governo, Calenda ...Il leader di Azione torna anche ad attaccare il Pd: è un partito in mano a cinque persone che sono sempre le stesse, il punto è mi alleo con chiunque ...