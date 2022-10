Un solo cavo per tutti i dispositivi: al via dal 2024 il caricatore unico in Ue, l’Eurocamera approva la direttiva (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva che impone a Big Tech, a partire dal 2024, d’introdurre per i prodotti venduti all’interno dell’Ue il caricabatterie unico, basato sulla tecnologia Usb-C. Un solo cavo, l’Universal Serial Bus, o più semplicemente Usb-C. Un acronimo per indentificare un alimentatore uguale per tutti i dispositivi elettronici mobili come tablet e smartphone, indipendentemente dal produttore. Uno strumento per far sì che la tecnica possa facilitare il rapporto dei cittadini con gli oggetti tecnologici. Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. Il voto è stato definito “storico” a Strasburgo, perché finalmente darà la possibilità ai consumatori di risparmiare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Parlamento europeo hato lache impone a Big Tech, a partire dal, d’introdurre per i prodotti venduti all’interno dell’Ue il caricabatterie, basato sulla tecnologia Usb-C. Un, l’Universal Serial Bus, o più semplicemente Usb-C. Un acronimo per indentificare un alimentatore uguale perelettronici mobili come tablet e smartphone, indipendentemente dal produttore. Uno strumento per far sì che la tecnica possa facilitare il rapporto dei cittadini con gli oggetti tecnologici. Il testo legislativo è statoto con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. Il voto è stato definito “storico” a Strasburgo, perché finalmente darà la possibilità ai consumatori di risparmiare, ...

