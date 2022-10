Tre Valli Varesine 2022, Vincenzo Nibali: “Velocità folle, dall’inizio alla fine. Buon segnale per il Lombardia” (Di martedì 4 ottobre 2022) In vista dell’ultimo attesissimo grande appuntamento della stagione ciclistica 2022, il Giro di Lombardia in programma sabato, la Tre Valli Varesine odierna ha permesso a molti corridori di comprendere lo stato con il quale si stanno avvicinando all’evento precedentemente menzionato. Non vi sono dubbi che Tadej Pogacar, vincitore di quest’oggi, sia in perfetta forma. Anche Vincenzo Nibali ha lanciato segnali positivi in vista della gara di sabato. Infatti, il corridore della Astana ha provato l’attacco a circa 5 km dal traguardo, una strategia che inizialmente sembrava potesse realmente portarlo verso la vittoria finale, salvo poi essere ripreso dagli uomini della Movistar; quando poi si è giunti alla volata finale, Pogacar ha avuto la meglio su tutti. Come detto, in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) In vista dell’ultimo attesissimo grande appuntamento della stagione ciclistica, il Giro diin programma sabato, la Treodierna ha permesso a molti corridori di comprendere lo stato con il quale si stanno avvicinando all’evento precedentemente menzionato. Non vi sono dubbi che Tadej Pogacar, vincitore di quest’oggi, sia in perfetta forma. Ancheha lanciato segnali positivi in vista della gara di sabato. Infatti, il corridore della Astana ha provato l’attacco a circa 5 km dal traguardo, una strategia che inizialmente sembrava potesse realmente portarlo verso la vittoria finale, salvo poi essere ripreso dagli uomini della Movistar; quando poi si è giuntivolata finale, Pogacar ha avuto la meglio su tutti. Come detto, in ...

